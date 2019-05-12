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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 26 kuruş, en düşük bir lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 26 kuruş, en düşük bir lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,21 artarak 90 milyon 755 bin 794 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 303 lira 26 kuruş, en düşük saat 06.00'da bir lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 216 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 226 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 48 kuruş, en düşük 5 lira 11 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerjiSpot
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