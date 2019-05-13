Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 66 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,92 artarak 94 milyon 315 bin 502 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 304 lira 66 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 231 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 237 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 26 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.