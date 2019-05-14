Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 17 kuruş, en düşük 4 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,30 artarak 101 milyon 206 bin 575 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 308 lira 17 kuruş, en düşük saat 06.00'da 4 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 254 lira 45 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304 lira 66 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruştan işlem gördü.