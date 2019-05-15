Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira, en düşük 3 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,86 artarak 106 milyon 128 bin 475 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 309 lira, en düşük saat 06.00'da 3 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 253 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 261 lira 12 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 17 kuruştan, en düşük 4 liradan işlem gördü.



