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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 37 kuruş, en düşük 5 lira 6 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 37 kuruş, en düşük 5 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,71 artarak 106 milyon 891 bin 864 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 310 lira 37 kuruş, en düşük saat 06.00'da 5 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 263 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira, en düşük 3 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerjiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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