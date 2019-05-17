Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 3 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,06 azalarak 93 milyon 995 bin 708 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 311 lira 3 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 228 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 235 lira 42 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 37 kuruş, en düşük 5 lira 6 kuruştan işlem gördü.