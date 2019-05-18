Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 27 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 61,59 azalarak 36 milyon 102 bin 686 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 302 lira 27 kuruş, en düşük saat 06.00, 07.00 ve 09.00 için ise piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 100 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 102 lira 23 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 3 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruştan işlem gördü.