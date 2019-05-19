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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 13 kuruş, en düşük 1 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 13 kuruş, en düşük 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 124,57 artarak 81 milyon 77 bin 825 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 310 lira 13 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 190 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 200 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 302 lira 27 kuruştan işlem gördü.

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ElektrikEnerjiFiyatSpot
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