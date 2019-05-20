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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 27 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,3 artarak...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,3 artarak 106 milyon 608 bin 533 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 302 lira 27 kuruş, saat 06.00, 07.00 ve 09.00 için ise piyasa takas fiyatı değeri 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 254 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 13 kuruş, en düşük 1 kuruştan işlem gördü.



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