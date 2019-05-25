Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi enerji Bursa tarımsal food istanbul
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 173 lira, en düşük 98 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 173 lira, en düşük 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 50,5 azalarak, 29 milyon 785 bin 355 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00, 21.00 ve 22.00'de 173 lira olurken, 07.00 ve 09.00'da 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 83 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 84 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304 lira 5 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5