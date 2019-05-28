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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 312 lira 2 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 312 lira 2 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 5,06 artışla 110 milyon 542 bin 543 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 312 lira 2 kuruş olurken, 06.00'da 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 261 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 270 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 26 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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ElektrikEnerjiFiyatSpot
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