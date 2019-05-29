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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 48 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 48 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,73 artarak 124 milyon 615 bin 614 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 317 lira 48 kuruş olurken, 06.00'da 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 292 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 2 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.







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