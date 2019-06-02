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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 86 kuruş, en düşük 3 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 86 kuruş, en düşük 3 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,35 azalarak 46 milyon 612 bin 984 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 310 lira 86 kuruş olurken, en düşük saatler 09.00 ve 16.00'da 3 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 144 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 143 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 30 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruştan işlem gördü.







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