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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 173 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 173 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,21 azalarak, 133 milyon 475 bin 635 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00, 14.00 ve 15.00'te 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 173 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 99 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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