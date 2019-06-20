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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,07 azalarak 116 milyon 828 bin 644 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 304 lira 99 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 171 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 267 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 269 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 50 kuruş, en düşük 172 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot Elektrik Piyasası
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