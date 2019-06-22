Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer mersin Kemal alev
“Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da“
Dünyada il 10'dayız!
Gelirini nasıl 3 kat artırdı?
Gelirini 3 kat artırdı!
SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı
Yeni madde eklendi!
TCMB'den iki tebliğde değişiklik
İki mebliğde değişiklik!
Turkcell’den turistlere özel paket
Sadece turistlere özel!

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 78 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 78 kuruş, en düşük 45 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,49 azalarak 68 milyon 820 bin 501 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 303 lira 78 kuruş, en düşük saat 09.00'da 45 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 187 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 190 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 12 kuruş, en düşük 165 lira 83 kuruştan işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot Elektrik Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5