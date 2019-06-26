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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 500 lira, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,3 artarak 175 milyon 716 bin 585 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 500 lira, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 169 lira 99 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 327 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 338 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 72 kuruş, en düşük 89 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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