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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 55 kuruş, en düşük 258 lira 58 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 55 kuruş, en düşük 258 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,51 artarak 157 milyon 933 bin 317 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 333 lira 55 kuruş, en düşük saat 06.00'da 258 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 320 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 322 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 38 kuruş, en düşük 190 liradan işlem gördü.

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Elektrik FiyatlarıEnerji Piyasaları İşletme AŞSpot elektrik Piyasası
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