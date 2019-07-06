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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 43 kuruş, en düşük 149 lira 87 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 43 kuruş, en düşük 149 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,25 azalarak 107 milyon 430 bin 984 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 322 lira 43 kuruş, en düşük saat 09.00'da 149 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 273 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 276 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 34 kuruş, en düşük 165 liradan işlem gördü.

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