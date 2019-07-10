Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 4 kuruş, en düşük 269 lira 99 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,82 azalarak 152 milyon 579 bin 661 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 320 lira 4 kuruş, en düşük saat 06.00'da 269 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 313 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 314 lira 62 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 350 lira 1 kuruş, en düşük 310 lira 82 kuruştan işlem gördü.



