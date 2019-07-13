Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 89 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,53 azalarak 113 milyon 551 bin 200 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 320 lira 89 kuruş, en düşük saat 09.00'da 206 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 294 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 65 kuruş, en düşük 259 lira 99 kuruştan işlem gördü.