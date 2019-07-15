Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi food istanbul Dinamo Kiev Teknik Direktörü Serhiy Rebrov Trump Towers
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Hedef büyüttüler
Hedef büyüttüler
Genişbant seferberliği
Genişbant seferberliği
2020’de Yollarda!
2020’de Yollarda!
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 95 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 95 kuruş, en düşük 206 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,19 artarak 139 milyon 470 bin 960 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 321 lira 95 kuruş, en düşük saat 06.00'da 206 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 310 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 13 kuruş, en düşük 206 liradan işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5