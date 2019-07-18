Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 319 lira 6 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,13 azalarak 137 milyon 285 bin 164 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 319 lira 6 kuruş, en düşük saat 06.00'da 210 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 306 lira 52 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 318 lira 4 kuruş, en düşük 180 liradan işlem gördü.



