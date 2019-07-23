Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 320 lira 87 kuruş, en düşük 239 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,09 azalarak 146 milyon 506 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00’te 320 lira 87 kuruş, en düşük saat 06.00'da 239 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 309 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 325 lira 54 kuruş, en düşük 199 liradan işlem gördü.