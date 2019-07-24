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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 25 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 25 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,67 azalarak 145 milyon 520 bin 145 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira 25 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 305 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 320 lira 87 kuruş, en düşük 239 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Elektrik FiyatlarıEnerji Piyasaları İşletme AŞGün öncesi PiyasaSpot Piyasa
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