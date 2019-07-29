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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 63 kuruş, en düşük 282 lira 82 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 63 kuruş, en düşük 282 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,31 artarak 156 milyon 864 bin 618 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 329 lira 63 kuruş, en düşük saat 06.00'da 282 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 319 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 320 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 43 kuruş, en düşük 313 lira 58 kuruştan işlem gördü.



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