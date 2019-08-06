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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 15 kuruş, en düşük 300 lira 77 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 15 kuruş, en düşük 300 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,08 artarak 164 milyon 173 bin 228 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 321 lira 15 kuruş, en düşük saat 06.00'da 300 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 312 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 29 kuruştan, en düşük 250 liradan işlem gördü.

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