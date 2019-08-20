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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 92 kuruş, en düşük 301 lira 7 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 92 kuruş, en düşük 301 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,45 artarak 149 milyon bin 303 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 317 lira 92 kuruş, en düşük saat 06.00'da 301 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 311 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 28 kuruş, en düşük 300 lira 61 kuruştan işlem gördü.

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ElektrikEnerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
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