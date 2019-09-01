Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 284 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 284 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,9 artarak 160 milyon 199 bin 954 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 321 lira 35 kuruş, en düşük saat 06.00'da 284 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 310 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 259 lira 98 kuruştan işlem gördü.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5