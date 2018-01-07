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Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 10 arttı

- Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 10 arttı

Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 10 arttı

ANKARA (AA) - Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 10 arttı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 448 milyon 207 bin 728 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 10 artarak 169,92 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 1 Ocak'ta 207,60 lira ve aynı tarihte en düşük 85 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 163,27 lira olarak gerçekleşti.

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ElektrikSpot
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