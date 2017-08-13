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Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 6,71 arttı

- Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 6,71 arttı

Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 6,71 arttı

ANKARA (AA) - Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 6,71 arttı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 492 milyon 425 bin 811 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 6,71 artarak 184,41 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 8 Ağustos'ta 234,46 lira, en düşük 10 Ağustos'ta 94,37 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 187,65 lira olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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