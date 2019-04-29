Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

Spotify gelirlerinde artış yaşandı

İsveç merkezli müzik yayın platformu Spotify Technologies SA, gelirlerinin 2019’un ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 1.5 milyar euroya ulaştığını duyurdu.

Spotify gelirlerinde artış yaşandı
banner17

Spotify’dan yapılan açıklamada şirketin seyreltilmiş hisse başına kayıplarının bir önceki yıla göre yüzde 22 düşüşle 0.79 cente gerilediği belirtilirken, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının (MAU) da 2018’in aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 217 milyon kişiye yükseldiği vurgulandı.

Bunun yanında platformun ayrıcalıklı kullanıcı sayısının da 2019’un ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 100 milyona ulaştığına dikkat çekildi. 

Şirketin operasyon harcamaları, yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 30 artışla 420 euroya yükselirken, operasyon kayıpları da 47 milyon euro oldu.

Gelir açıklamalarının ardından Spotify hisseleri Wall Street açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.26 yükseldi. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Spotify
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5