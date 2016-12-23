Spotify'dan Lexus'a müzik uygulaması

İSTANBUL (AA) - Yolculukları boyunca Lexus ile müziğin ritmini yaşamak isteyenler, Spotify’ın Lexus için hazırladığı www.spotify-lexus.com mikro sitesinden kendilerine özel müzik listelerini kolayca oluşturarak yolculuklarını daha eğlenceli hale getiriyor.

Lexus'dan yapılan açıklamaya göre, Spotify, müzik dinlemeyi daha kolay ve sorunsuz hale getirerek, Lexus'un yeni uygulamasını farklı bir boyuta taşıyor. Uygulama ayrıca, mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, Spotify tarafından Lexus Türkiye için özel olarak hazırlanan www.spotify-lexus.com mikro sitesinden başlangıç ve bitiş rotalarını seçerek kendilerine özel müzik listesini kolayca oluşturabiliyor.

Pop, rock, R&B ve chill out kategorilerinden sevdikleri sanatçılarla oluşturdukları bu özel çalma listesi yolculukları boyunca kullanıcılara eşlik ediyor. Çalma süresi ise yolun uzunluğuna göre belirleniyor. Dinleyiciler ayrıca, istediğinde iş çıkışı parti, hafta sonu rock, şehirde jazz ve işe giderken chill-out kategorileri altında da sunulan çalma listelerine erişilebiliyor.

Omotenashi (Japon misafirperverlik ruhu) felsefesiyle otomobillerini tasarlayan ve hizmet veren Lexus, Türkiye'de "ilk" olan bu uygulama ile kullanıcı odaklı yaklaşımını gösteriyor.



