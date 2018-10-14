Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360,22 lira, en düşük 140 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,6 artışla 115 milyon 964 bin 409 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 360,22 lira, en düşük saat 04.00'te 140 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 314,21 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 356,21 lira, en düşük 125 liradan işlem gördü.