İZMİR (AA) - Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe ve İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret etti.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında kente gelen Senasınghe ve beraberindeki heyet, İZTO'yu ziyaret etti.

Burada düzenlenen "Sri Lanka Ülke Tanıtım Toplantısı"na da katılan konuk heyet, katılımcılara ülkeleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in, mobilya, gelinlik, demir çelik, kimya gibi sektörlerde iddialı olduğunu belirtti.

İzmir'de Sri Lankalı şirket bulunmadığını aktaran Demirtaş, "İzmir'i, Avrupa ticaretine ulaşmada bir sıçrama noktası olarak görebilirsiniz. Örneğin serbest bölgemize yatırım yaparak buradan Avrupa'ya mal satabilirsiniz. Aynı şekilde Türk firmaları da Sri Lanka'ya yapacakları yatırım ile Afrika ve Güney Asya'ya ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Senasınghe ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çay ve mücevherat sektörleriyle sınırlı olduğunu, turizmden sanayiye kadar birçok alanda Türkiye ile ciddi ticaret yapmak istediklerini kaydetti.

Açık bir ekonomilerinin olduğunu aktaran Senasınghe, "İki ülke arasında ilişkiden bahsederken bizim geleceğimizin çok çok parlak olduğunu söylemek istiyorum. Uzun süren bir askeri yönetim ve terörizmle uğraştık, şiddetten çok çok zarar gördük ve bundan çok ders aldık. Çok küçük bir ülkeyiz ama hızlı gelişiyoruz ve demokrasimiz iyi noktada." değerlendirmesinde bulundu.

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza da halen Türkiye ile olan 230 milyon dolar olan ticaret hacmini daha da yüksek rakamlara ulaştırmak istediklerini belirtti.