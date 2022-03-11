Sri Lanka'ya tam destek verdi

Emirates’in Sri Lanka ile yaptığı mutabakat anlaşması, ülkede ticareti ve turizmi canlandırmaya yardımcı olmak adına karşılıklı fayda sağlayacak girişimlerin ana hatlarını içeriyor. Şubat 2021’de ülkenin güvenli bir şekilde uluslararası turistlere kapılarını açmasının ardından, Emirates Kolombo’ya 80 binden fazla yolcu taşıdı.

Emirates, Dubai’deki Genel Merkezi’nde Sri Lanka Turizm Teşvik Bürosu ile bir Mutabakat Anlaşması imzaladı. Emirates’in Sri Lanka ile yaptığı anlaşma, ülkede ticareti ve turizmi canlandırmaya yardımcı olmak adına karşılıklı fayda sağlayan girişimlerin ana hatlarını içeriyor.

Mutabakat Anlaşması, Emirates Batı Asya ve Hint Okyanusu Bölgesi Ticari İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmed Khoory ve Sri Lanka Turizm Teşvik Bürosu Başkanı Kimarli Fernando tarafından imzalandı. Anlaşma, Sri Lanka Turizm Bakanı Hon Prasanna Ranatunga, Sri Lanka BAE Elçisi Malraj De Silva, Sri Lanka Dubai Başkonsolosu Nalinda Wijerathna ve Emirates Uluslararası İlişkiler Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Şeyh Majid Al Mualla huzurunda imzalandı.

Emirates'in Batı Asya ve Hint Okyanusu Bölgesi Ticari İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmed Khoory anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sri Lanka Emirates’in global uçuş ağında son derece kilit bir pazar olmayı sürdürüyor ve bugün imzalanan anlaşma Sri Lanka ile olan sarsılmaz bağlılığımızı vurguluyor. Kolombo seferlerimizi 35 yılı aşkın bir süre önce başlattık ve iş ortaklığımız giderek güçlenmeye devam ediyor. Ülkede ticaret ve turizm sektörlerini canlandırmaya yardımcı olacak karşılıklı fayda sağlayan girişimleri keşfetmek ve Emirates’e pazardaki talebi karşılama fırsatı sağlamak için sabırsızlanıyoruz.”

Sri Lanka Turizm Teşvik Bürosu Başkanı Kimarli Fernando yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Güzel bir ada ülkesi olan Sri Lanka’nın, Emirates gibi saygın iş ortakları olması ülkenin seyahat ve turizm sektörüne yön veren çok önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, bu iş ortaklığı ortaya çıkan fırsatları keşfetmemiz, bunlardan faydalanmamız ve global turizm pazarında marka farkındalığı ve kalite algısı oluşturmaya yönelik birçok yola kapı açması bakımından kritik öneme sahiptir. Nitekim bu iş ortaklığından ötürü heyecanlıyız ve Emirates’in otuz yılı aşan köklü ilişkimiz boyunca ve özellikle de pandemi süresince bize verdiği tüm destek için minnettarız. Birlikte etkili bir tanıtım yaparak pazarın taleplerine hizmet edeceğimizi umuyorum.”

Anlaşma kapsamında, Emirates ve Sri Lanka Turizmi ticaret fuarları, ticari tanıtım gezileri, sergiler ve seminerler dahil olmak üzere ticaret ve turizmi geliştirmeye yardımcı olacak ortak faaliyetlerden faydalanılacak.

Şubat 2021’de ülkenin güvenli bir şekilde uluslararası turistlere kapılarını açmasının ardından, Emirates Kolombo’ya 80.000’den fazla yolcu taşıdı. Önde gelen turistik yerler arasında BAE, İtalya, İngiltere ve Almanya yer alıyor. Halihazırda Kolombo’ya haftada 28 uçuş gerçekleştiren Emirates, yolculara havada ve yerde birinci sınıf ürünler ve üstün konfor sunarak ülkeye First Class hizmet veren tek uluslararası havayolu konumundadır.

Emirates, global uçuş ağı kapsamındaki 120’den fazla noktaya Dubai üzerinden uçuşlarını güvenli bir şekilde yeniden başlatmış durumda. Havayolu, yenilikçi ürünler ve hizmetlerle sektöre yön vermesiyle de tanınıyor. Bunların arasında, yolculuğun her aşamasında sunduğu kapsamlı bir sağlık ve emniyet tedbirleri paketi, Dubai Havalimanında temassız teknoloji çözümleri, esnek rezervasyon politikaları ile ücretsiz Covid-19 tıbbi seyahat sigortası yer almaktadır.

Emirates Hakkında:

Emirates, dünyayı global merkezi olan Dubai aracılığıyla birbirine bağlayan, dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden biridir. Emirates, bugüne kadar 500’ün üzerinde uluslararası ödül kazandı. Modern, verimli ve rahat uçaklarıyla 1987 yılından beri Türkiye’deki yolcularını Dubai üzerinden dünyaya bağlıyor. Emirates, ‘Ücretsiz Covid-19 Tıbbi Seyahat Sigortası’ kapsamında yolculara, dünyanın neresine olursa olsun gönül rahatlığı içinde seyahat etme imkânı sunuyor. Emirates, ikonik çift katlı süperjumbo Airbus A380 ve Boeing 777- 300ER uçakları ile İstanbul Havalimanı’ndan haftada toplam 17 sefer gerçekleştiriyor.