Sri Lankalı Bakan'dan

ANKARA (AA) - Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sujeewa Senasınghe, Türkiye ile çay alanında iş birliği yapabileceklerini belirterek, "Türk çayı ile Sri Lanka çayını harmanlayarak elde edilecek yüksek kalitede yeni çay önemli pazarlara ulaştırılabilir." ifadesini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sri Lanka Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Senasınghe ve beraberindeki heyetle dün Bakanlık'ta bir araya gelerek görüştü.

Konuk Bakan Senasınghe, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmaları yakından izlediklerini ve takdir ettiklerini bildirdi. Türkiye-Sri Lanka Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Anlaşması taslağının önemine işaret eden Senasınghe, "Metne ilişkin görüşümüzü en kısa sürede ileteceğiz. Söz konusu anlaşmanın Dışişleri Bakanımızın kasım ayında Türkiye’ye yapacağı ziyarette imzalanmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke tarım ürünleri arasında önemli yere sahip olan çaya da değinen Senasınghe, "Özellikle ülkelerimiz açısından önemli olan çay alanında iş birliği yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türk çayı ile Sri Lanka çayını harmanlayarak elde edilecek yüksek kalitede yeni çay önemli pazarlara ulaştırılabilir." önerisinde bulundu.

Senasınghe, "İki ülke arasında tersaneler ve gemi yapımı, mücevherat, değerli madenler, inşaat, endüstri ve sanayi bölgeleri konusunda çalışmalarımız olabilir. Bu konuda Türkiye'nin katkılarının önemli olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle Türk yatırımcıları Sri Lanka'ya davet etti.

Bakan Tüfenkci de iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi açısından karşılıklı yatırımların artırılmasının faydalı olacağını kaydetti. Sri Lanka'nın yatırımların teşvik edilerek artırılması yönünde önemli çalışmaları bulunduğunu, birçok sektörde uluslararası markaya ev sahipliği yaptığını aktaran Tüfenkci, bu konudaki gayretleri önemsediklerinin altını çizdi.

Sri Lanka ile Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması (KİYA) metninin imzalanmasının iki ülke için de faydalı olacağına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bu metnin imzalanmasıyla birlikte güvenli ve hızlı bilgi paylaşımını kolaylaştırmaya yönelik gümrük idareleri arasında iletişim kanallarının tesis edilmesini ve bu kanalların açık tutulmasını, gümrük idareleri arasında etkin bir koordinasyonun sağlanmasını ve kolaylaştırılmasını amaçlamaktayız. Söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakere sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının iki ülke gümrük idareleri arasındaki iş birliği ortamının geliştirilmesi açısından faydalı olacağı kanaatindeyim."

Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve terörün uluslararası boyutuna da değinerek, darbe girişiminin bir bütün olarak farklı sosyal çevre ve siyasi görüşe mensup Türk halkı tarafından önlendiğini vurguladı.

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturduğuna dikkati çeken Tüfenkci, bir terör örgütünün alternatifinin hiçbir şekilde başka bir terör örgütü olamayacağını, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin ulusal istikrarı ve güvenlikleri açısından da bir tehdit olduğunu kaydetti. Tüfenkci, FETÖ ile mücadelede Sri Lanka'nın iş birliğinin önemli olduğunun altını çizdi.