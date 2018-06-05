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SSM ile ASELSAN arasında iki yeni sözleşme imzalandı

- Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir: - "Eğer hava savunma sistemlerimizden yerli gemilerimize kadar millilik istiyorsak kendi dost düşman sorgulayıcı sistemlerimizi kurmamız çok önemli"

SSM ile ASELSAN arasında iki yeni sözleşme imzalandı

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN arasında "Dost-Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi" ve "Sayısal Haberleşme Şebekesi" sözleşmeleri imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, SSM'deki imza töreninde yaptığı konuşmada, her iki projenin de Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın başarılı bir halka arz sürecinden geçtiğini ifade eden Demir, "Bugün atılan imzalar da ASELSAN'ın Türkiye için parlayan bir yıldız olduğunun bir kez daha teyidi olacaktır. Bu imzaların sözleşme bedeli yaklaşık 1,5 milyar liradır, bu da ASELSAN'ın geleceğe yönelik gücüyle ilgili çok iyi bilgi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sayısal Haberleşme Şebekesi projesinin güvenlik birimlerinin ses ve haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olduğuna dikkati çeken Demir, ülkenin güvenliğinin sadece silahlı güçlerle değil, teknoloji alanında güvenli enerji, sağlık, ulaşım ve haberleşme imkanının da sağlanmasıyla olacağını, bu tür projelerin sürekli gündemlerinde bulunduğunu aktardı.

Demir, Dost-Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi projesinin de Türk Silahlı Kuvvetleri için son derece önemli olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"NATO, Mod 4 düşman sorgulayıcı sistemlerinin 2020'de artık kullanılmayacağını deklare etmişti. Bizim Mod 5'e geçmemiz gerekiyor ve ASELSAN bu çalışmayı yapmış durumda. Ürünümüz aynı zamanda çeşitli NATO ülkeleri tarafından da kullanılabilir olacak. Eğer hava savunma sistemlerimizden yerli gemilerimize kadar millilik istiyorsak kendi dost düşman sorgulayıcı sistemlerimizi kurmamız çok önemli."

- "Bu sistemleri üreten 5 ülkeden biri olacağız"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de NATO'nun aldığı kararla, Türkiye'nin ASELSAN ile özgün, yenilikçi ve kendi kendine yetecek çözümler oluşturmaya başladığına işaret ederek, "Bugün Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesi projesinin imzası için buradayız." dedi.

Proje kapsamında toplamda 699 sistemin geliştirilerek teslim edileceğini belirten Görgün, "Elde edilecek yeteneklerle dünyada bu sistemleri üreten 5 ülkeden biri olacağız. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi inşallah bu ürünleri de yurt dışına ihraç eden ülke konumunda olacağız." diye konuştu.

Sayısal Haberleşme Projesi kapsamında, DMR Telsiz Sistemi altyapısının ilk fazda 15 ilde, 2. fazında 5 ilde tamamlandığını hatırlatan Görgün, imzalanan projeyle Ankara ve İstanbul'da da sayısal haberleşme altyapı sistemlerinin kurulmasının sağlanacağını aktardı.

Konuşmaların ardından, söz konusu iki sözleşme imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSANDost-Düşman Tanıma Tanıtma SistemiSayısal Haberleşme ŞebekesiSSM
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