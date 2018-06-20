SSM ile Türk Loydu arasında yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Türk Loydu arasında başarılı iş birliği imkan ve alanlarının genişletilmesi, yeni çalışmalarda ikili iş ilişkilerin üst seviyede sürdürülmesine yönelik niyet mektubu imzalandı.

Türk Loydu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 yılda 150'ye yakın askeri gemi klaslama tecrübesi ile dünyada bu konuda öncü klas kuruluşlarından birisi olan Türk Loydu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçlarını karşılamak için milli kaynaklar kullanılarak modern askeri gemiler inşa edilmesi için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile birlikte birçok proje yürütüyor.

1990'lı yıllardan itibaren başlayan ve Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi ile kabiliyetinin gelişmesine öncülük eden birçok projede Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile iş birliği yapan Türk Loydu, TCG Yb. Kudret Güngör, Milgem, Yeni Tip Karakol Botları, Süratli Amfibi Gemi (LCT), TCG Bayraktar, TCG Sancaktar, TCG Işın, TCG Akın, TCG Alemdar ve yapımı devam eden TCG Anadolu gibi Türk donanmasının gurur kaynağı olan birçok projede yer aldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Loydu arasındaki niyet mektubu, SSM Deniz Araçları Dairesi Başkanı Alper Köse ile Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Alper Eralp tarafından imzalandı. Niyet mektubu ile Türk Loydu'nun savunma sanayine yıllardır klaslama, malzeme sertifikasyonu, plan onay gibi başarıyla sürdürdüğü katkılarının Türk Loydu’nun teknik yeterlilikleri ile uyumlu olarak daha da genişletilmesi hedefleniyor.