ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Kara Araçları Daire Başkanı Fatih Yakıcı, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında alt yüklenici firmaların da desteğiyle tamamen bağımsız yerli kara araçlarını oluşturmaya çalışacaklarını belirterek "Projemize yerli katkısının artması için ana yüklenici adaylarımızla alt yüklenici adaylarımızın bir araya gelmesinin bu aşamada faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde düzenlenen SSM-OSSA Kara Araçları Konferansı'nda ana yükleniciler ve alt yükleniciler bir araya geldi.

Yakıcı, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde OSTİM'deki firmaların desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında alt yüklenici firmaların da desteğiyle tamamen bağımsız yerli kara araçlarını oluşturmaya çalışacaklarını ifade eden Yakıcı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı olan 'Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi' için buradayız. Sektörümüz için önemli projelerden birisi. Projemize yerli katkısının artması için ana yüklenici adaylarımızla alt yüklenici adaylarımızın bir araya gelmesinin bu aşamada faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yakıcı, projede yeni teknolojilerin kullanılacağını dikkati çekerek SSM'nin yeni teknolojilere destek vermek istediğini aktardı.

Silahlı kuvvetlere bu yıl yaklaşık bin 300 aracın teslim edilmesinin planlandığını bildiren Yakıcı, "Bu projelerden dolayı ana yüklenici firmaların kapasiteleri arttı. Müsteşarlığın bu konudaki temel stratejisi, ana yüklenicilerin işlerini alt yüklenicilere dağıtmasıdır. Bu konuda OSSA'nın da destekleri var." dedi.

- Savunma sanayisi büyüyecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de savunma sanayi sektörünün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada daha büyüyeceğini anlattı. Terörün birçok ülkeyi vurduğuna dikkati çeken Özdebir, "Bunun en acısını bizim ülkemiz yaşıyor, dört bir yanımızda yangın var. Hem yurdumuzu koruyabilmek hem sanayimize destek olabilmemiz için savunma sanayimizi daha da güçlendirmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın da bölgede savunma sektörü ekosisteminin gelişmesinde ana yüklenicilerin çok katkısı olduğuna işaret ederek OSSA'nın alt yükleniciler ile ara yükleniciler arasında iletişimi sağladığını söyledi.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da sektörde KOBİ'ler için önemli fırsatlar olduğunu kaydetti.

Konferans katılımcı firmaların sunumlarıyla devam etti.