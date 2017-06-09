Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

SSM-OSSA Kara Araçları Konferansı

- SSM Kara Araçları Daire Başkanı Yakıcı: - "(Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi) Projemize yerli katkısının artması için ana yüklenici adaylarımızla alt yüklenici adaylarımızın bir araya gelmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz"

SSM-OSSA Kara Araçları Konferansı

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Kara Araçları Daire Başkanı Fatih Yakıcı, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında alt yüklenici firmaların da desteğiyle tamamen bağımsız yerli kara araçlarını oluşturmaya çalışacaklarını belirterek "Projemize yerli katkısının artması için ana yüklenici adaylarımızla alt yüklenici adaylarımızın bir araya gelmesinin bu aşamada faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde düzenlenen SSM-OSSA Kara Araçları Konferansı'nda ana yükleniciler ve alt yükleniciler bir araya geldi.

Yakıcı, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde OSTİM'deki firmaların desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında alt yüklenici firmaların da desteğiyle tamamen bağımsız yerli kara araçlarını oluşturmaya çalışacaklarını ifade eden Yakıcı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı olan 'Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi' için buradayız. Sektörümüz için önemli projelerden birisi. Projemize yerli katkısının artması için ana yüklenici adaylarımızla alt yüklenici adaylarımızın bir araya gelmesinin bu aşamada faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yakıcı, projede yeni teknolojilerin kullanılacağını dikkati çekerek SSM'nin yeni teknolojilere destek vermek istediğini aktardı.

Silahlı kuvvetlere bu yıl yaklaşık bin 300 aracın teslim edilmesinin planlandığını bildiren Yakıcı, "Bu projelerden dolayı ana yüklenici firmaların kapasiteleri arttı. Müsteşarlığın bu konudaki temel stratejisi, ana yüklenicilerin işlerini alt yüklenicilere dağıtmasıdır. Bu konuda OSSA'nın da destekleri var." dedi.

- Savunma sanayisi büyüyecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de savunma sanayi sektörünün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada daha büyüyeceğini anlattı. Terörün birçok ülkeyi vurduğuna dikkati çeken Özdebir, "Bunun en acısını bizim ülkemiz yaşıyor, dört bir yanımızda yangın var. Hem yurdumuzu koruyabilmek hem sanayimize destek olabilmemiz için savunma sanayimizi daha da güçlendirmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın da bölgede savunma sektörü ekosisteminin gelişmesinde ana yüklenicilerin çok katkısı olduğuna işaret ederek OSSA'nın alt yükleniciler ile ara yükleniciler arasında iletişimi sağladığını söyledi.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da sektörde KOBİ'ler için önemli fırsatlar olduğunu kaydetti.

Konferans katılımcı firmaların sunumlarıyla devam etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
OSSAOSTİMSSMYeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5