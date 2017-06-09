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SSM, Otokar'ın Altay Projesi teklifini uygun bulmadı

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Otokar'ın "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi (Altay Projesi)" teklifini uygun bulmadı. Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, SSM'nin "Milli...

SSM, Otokar'ın Altay Projesi teklifini uygun bulmadı

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Otokar'ın "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi (Altay Projesi)" teklifini uygun bulmadı.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, SSM'nin "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" ile ilgili olarak en son 29 Ağustos 2016'da yapılan özel durum açıklamasında, SSM'ye BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulduğunun kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "SSM tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir." denildi.

SSM'nin süreçle ilgili açıklamalarının takip edilerek ihale sürecine Otokar tarafından katılma kararı alınması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca gerekli açıklamaların yapılacağı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
KAPOtokarSSM
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