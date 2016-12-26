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SSM'den ANKA-S Projesi'ne ilişkin açıklama

- "Sözleşme kapsamında, 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanması planlanmakta olup halihazırda kalifikasyon süreci devam etmektedir" - "23 bin fit irtifada 18 saat görev yapabilecek olan ANKA-S İHA sistemi halihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak, uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içerecektir"

SSM'den ANKA-S Projesi'ne ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmekte olan ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemine yönelik sözleşme kapsamında 10 adet İHA ile ilgili yer sistemlerinin gelecek yıl başlayacak teslimatlarının 2018'de tamamlanmasının planlandığı, kalifikasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) konuya ilişkin yazılı açıklamasında, TSK'nın havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmekte olan ANKA İHA sisteminin seri üretimine yönelik sözleşmenin, Müsteşarlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) arasında 25 Ekim 2013 tarihinde imzalandığı hatırlatıldı.

Sistemin 23 bin fit irtifada 18 saat görev yapabilme özelliğine sahip olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ANKA-S İHA sistemi halihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol (SATCOM TÜRKSAT 4B), telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içerecektir. Operasyon, Simülatör ve Eğitim Merkezi (OSEM) vasıtasıyla görüş hattı ötesinde uydu üzerinden aynı anda birden fazla ANKA-S İHA sistemi kontrol edilebilecektir.

Sözleşme kapsamında, 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanması planlanmakta olup halihazırda kalifikasyon süreci devam etmektedir."

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ANKA-S İHASavunma Sanayii MüsteşarlığıTürk Silahlı Kuvvetleri
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