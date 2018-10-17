ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyaya daha çok mal satmak istiyorsak mutlaka komitelerde çalışmalarda bulunmak zorundayız. İşte bu yüzden Türk sanayisini buralarda daha çok temsil etmeliyiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla TOBB'da "Uluslararası Standartlara Yön Ver" temasıyla gerçekleştirilen Standardizasyon Zirvesi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, artık her şeyin bir standardı olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Bir ürünün standardı değiştiğinde, biz de o standarda uygun üretim yapıyorsak, süreçlerimizi yenilenen standarda göre şekillendiriyoruz. Aslında standartlar bizim üretimimize, iş yapış şeklimize ilişkin şartnamelerimiz." diye konuştu.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) gibi kuruluşlar tarafından standartların belirlendiğine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kuruluşlara üye ülkeler var. Biz de o ülkelerden birisiyiz. Bu komitede ise birçok ülkenin ve bizim de sandalyemiz var ama Fransa, Almanya, İtalya ve diğer birçok ülkenin sanayicisi veya tüccarı konunun önemli olduğunu düşünerek, bu sandalyeleri doldururken, bizim bazı sandalyelerimiz şimdiye kadar yeteri kadar doldurulamamış ve birileri bizim yerimize standartlar belirlemiş. Biz izlemişiz, onlar ne yazarlarsa onu yapmak zorunda kalmışız. Zaman zaman belirlenen standartlarda üretim yapamamış, kimi pazarlara girmekte güçlükler yaşamışız."

Hisarcıklıoğlu, standardizasyon komiteleriyle tüccar ve sanayicisinin olası standart değişikliklerine karşı önceden hazırlıklı olarak ve değişikliklere şerh koyarak ülkenin üretimine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini, bu alanda müthiş bir tecrübe paylaşım ve iş birliği imkanı kazanacağını vurguladı.

Özel sektöre çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Dünyaya daha çok mal satmak istiyorsak mutlaka bu komitelerde çalışmalarda bulunmak zorundayız. İşte bu yüzden Türk sanayisini buralarda daha çok temsil etmeliyiz. Bu işi, özel sektörün daha çok katılımı ile birlikte daha başarılı bir sonuca ulaştırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, gelecek süreçte özel sektör çalışanlarına TOBB veTürk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak standardizasyon eğitimi vereceklerini, özel sektörün komitelere katılımını artırmak için TSE'den destek beklediklerini söyledi.

- "Standardizasyona da yatırım yapmalıyız"

TSE Başkanı Adem Şahin de TSE'nin, ülke sanayicisinin daha az maliyetle yüksek kalitede üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin ve uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlamasının anahtarı durumunda olduğunu bildirdi.

Enstitünün, CEN, CENELEC, ISO, IEC gibi kuruluşların tam üyesi ve bu kuruluşların Türkiye'deki tek temsilcisi olduğunu anlatan Şahin, "Enstitü olarak bu kuruluşların standardizasyon faaliyetlerine aktif olarak katılmakta, ayna komiteler vasıtasıyla ülkemiz sanayicisinin, girişimcilerinin, akademik dünyasının, kamu sektörünün görüş ve önerilerini alarak söz konusu kuruluşlara ülke görüşü olarak bildirmekteyiz. Bu çalışmaları yaparken, küresel pazarda rekabette kazananların standartlara uyan değil, standartları oluşturanlar olduğu gerçeğinden hareket etmekte, politika ve hedeflerimizi bu temel parametre çerçevesinde şekillendirmekteyiz." diye konuştu.

Şahin, TSE'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde, Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını anımsattı.

Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak 2,4 milyon avro bütçeyle hayata geçirecekleri yeni bilişim altyapısı ve farkındalık projesiyle standardizasyon çalışmalarına sanayicilerin ve ilgili tüm tarafların doğrudan katılımını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Amacımız standartları uygulayan değil, standartları belirleyen ülke olmak. Biz, gelişmiş ülkelerce belirlenen standartları kendi pazarımıza tatbik etmekle yetinmemeli, kendi üretim ve tüketim ihtiyaçlarımıza uygun olarak, dünya ticaretinin daha adil ve şeffaf bir ortama taşınmasını sağlayacak küresel standartların oluşmasına da azami derecede katkı sağlamalıyız. Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye inşası perspektifiyle çalışan Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak bu hedeflerin gerçekleşmesi için bütün ekonomi politikalarımızın merkezinde yer alan Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının yanına standardizasyon kavramının da temel ve stratejik politika hedefi olarak eklenmesi gerektiğine inanmaktayız.

Ülkemizi ileri taşıyacak politikaların oluşturulmasında ve takibinde bilime, teknolojiye, bilişime, yazılıma, Ar-Ge'ye, inovasyona ve tasarıma ek olarak standardizasyona da yatırım yapmalıyız. TSE, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'de standardizasyonun ülke için taşıdığı önemi anlatmaya, bu konuda tüm kesimlerin bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmaya devam edecek."

Konuşmaların ardından, standardizasyon ödül töreni gerçekleştirildi.