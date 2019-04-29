İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği (BAGİDER), bebek ürünlerinde standart dışı ürünlerle mücadele etmek üzere "Standartlar Bebeğinizi ve Sizi Korur" adıyla farkındalık projesini hayata geçirdi.

Bebek ürünlerinde kalite standartlarının kontrol edilmesini sağlamak ve önemini vurgulamak üzere "Standartlar Bebeğinizi ve Sizi Korur" projesi kapsamında hazırlanan kamu spotu, Ticaret Bakanlığı ve Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği (BAGİDER) iş birliğiyle kamuoyuna duyuruldu.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, bebek ürünlerinde standartlara uygun ürünler almanın önemini vurgulayarak, projeyle ilgili sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Türkiye'de yaşayan her 4 çocuktan birinin çocuk tanımı içinde olduğunu belirten Erdal, çocuk ve bebek ürünleri sektörünün toplum sağlığıyla doğrudan alakalı olduğunu kaydetti.

Güvenli ürünlerin yaygınlaşması için basiretli üretici ve satıcı, kamu otoritesi ve bilinçli tüketici üçgeninin önem taşıdığını vurgulayan Erdal, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla özellikle çocuk ve bebek ürünleri sektöründe ciddi denetimler gerçekleştirmektedir. Hepimizin bildiği üzere bakanlığımız bu ürün grubunun denetimlerinden sorumludur. Bakanlık olarak tüketiciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklerini bertaraf etmek birincil önceliğimizdir. Diğer bir önceliğimiz ise standartlara uygun üretim yapan firmaların korunması ve dolayısıyla haksız rekabetin önlenmesidir. "





- "Bebek ürün standartları artık AB normlarıyla eşitlendi"





Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan da bebek ürün standartlarının tabi olduğu yönetmelik ve tebliğlerin güncellenmesiyle bebek ürün standartlarının artık AB normlarıyla eşitlendiğini söyledi.

Merdiven altı ürünlerin bebek ve çocuklar için tehlike saçtığını ifade eden Karaaslan, bebek ve çocuk ölümlerine ilişkin medyada yer alan acı haberleri hatırlattı. Bir bebek karyolasının aralıklarının standartlara uygun olması gerektiğini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ebeveynler stor perdeleri mümkün olduğunca bebek odalarında kullanmamalı. Örneğin, uzun ipli, zincirli emzikler risk oluşturuyor. Oyun çadırının içinde alevlenme riski olabiliyor. Biz bakanlık olarak bunları kontrol ediyoruz ancak ailelerin dikkat etmeleri son derece önemli. Tüketicilerimiz etiket okuma alışkanlığını kazanmalı. Oyuncaklarda CE grubuna muhakkak bakılmalı. Diğer ürünlerde de oyuncakların sahip olması gereken standart numarası TS EN 71-1, biberon ve bardakların sahip olması gereken standart numarası TS EN 14350-1, emziklerin sahip olması gereken standart numarası TS EN 1400 + A1, mama sandalyelerinin sahip olması gereken standart numarası TS EN 14988-1+A1 ve bebek arabalarının sahip olması gereken standart numarası TS EN 1888..."





- "Bebek arabalarında kilit mekanizmasının çalışır durumda olması önemli"





Meral Karaaslan, bebek ürünlerinde ayrılabilir küçük parçalar bulunması ve keskin, sivri uçların büyük risk oluşturduğunu vurgulayarak, "Bebek arabalarında kilit mekanizmasının çalışır durumda olması, ürünlerdeki kimyasal bileşenlerin test edilmesi bebek sağlığı için son derece önemli. Bakanlık olarak kimyasal, alerjen maddelerin kullanımı, alevlenme riski, hijyen gibi başlıklarda kontroller sağlıyoruz. Biz bakanlık olarak sürekli denetimler yapıyoruz ancak tüketicinin bilinçli olması, ürün alırken seçici olması burada en büyük etken." diye konuştu.

Standartlara uymadığı tespit edilen ürünlerin Güvensiz Ürün Portalı’ndan (GÜBİS) herkese açık şekilde duyurulduğunu aktaran Karaaslan, "Tüketiciler ürün alacakları zaman GÜBİS portalı üzerinden kontrollerini yapabilir. Türkiye'de uygunsuzluğunu tespit ettiğimiz, toplatma kararı aldığımız, sakıncalı bulduğumuz tüm ürünleri buraya yerleştiriyoruz." dedi.





- "Herkesi bu sorumluluk hareketine davet ediyoruz"





BAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Karaaslan da Türkiye'de yönetmelik ve tebliğlerle bebek ürünlerinde güvenilir standartlara uymanın zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından piyasadaki ürünlerin denetlendiğini ve bu kanunlara uymayarak piyasaya, standartlara uygun olmayan ürün arz edenlere cezai müeyyideler uygulandığını anlattı.

Karaaslan, "Bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz bu projede hedefimiz, tüketicilere ürün etiketlerinde standart numaralarını kontrol etme alışkanlığı kazandırmaktır. Bu sebeple çıktığımız yolculuğumuzda 'bebeklerimiz için güvenlik' diyor, herkesi bu sorumluluk hareketine davet ediyoruz." şeklinde konuştu.





- "Tüketicileri standartlara uygun ürünleri almaya davet ediyoruz"





Tunç Karaaslan, Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğin dünyaya geldiğini, 0-3 yaşında 4,7 milyon çocuk bulunduğunu bildirdi.

Bebek ve çocuk alışverişinin ülke ekonomisinde önemli yer tuttuğuna işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de aileler bebek başına, 2 yaşına kadar aylık ortalama 240-300 TL, yıllık 3 bin-4 bin TL harcama yapıyor. Türkiye’de bebek başına yapılan tüketim, dünya ortalamasının altında olsa da ebeveynlerin bilinç düzeyinin artmasıyla standartlara uygun ürün kullanımı da her geçen gün yükseliyor. Biz de BAGİDER olarak, toplumsal bilinçlendirmeyi amaçlayan projelerimiz ile bebek ürünleri standartları olgusunu, toplumun sorgulamasını amaçlamaktayız. 'Standartlar Bebeğinizi ve Sizi Korur' sloganıyla başlattığımız kampanyayı yaygınlaştırmak için hazırladığımız kamu spotu, ülkemizdeki ebeveynlerde farkındalık oluşturacaktır. 2019 yılı boyunca tüketicilere yönelik farkındalık yaratacak projelerimize devam edeceğiz."





- Bilgiler, tüketiciye kolayca okunabilecek şekilde gösterilmeli





Verilen bilgiye göre, ürünlerin üzerinde, imalatçının, dağıtıcının veya perakende satıcısının adı, ticari markası veya diğer tanıtıcı araçlar, adres ve uygulanabilir olduğu yerde web sayfası adresinin bulunması, bu bilgilerin ürüne veya ambalaja görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilmesi gerekiyor. Ürünün türüne ve özelliklerine göre ek uyarılar eklenebiliyor.



