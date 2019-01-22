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STAR Rafineri'ye "en iyi finansal proje yönetimi" ödülü

- Şirket, finans ve iş analizi dergisi International Finance Publications tarafından finans kategorisinde "en iyi finansal proje yönetimi" ödülüne layık görüldü

STAR Rafineri'ye
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İSTANBUL (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri, İngiltere merkezli finans ve iş analizi dergisi International Finance Publications tarafından finans kategorisinde "en iyi finansal proje yönetimi" ödülüne değer bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, International Finance Publications finans ve iş analizi dergisi, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 10 kategoride ödül verdi.

Her yıl verilen ödüllerde STAR Rafineri, finans kategorisinde "en iyi finansal proje yönetimi" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, toplam yatırım bedeli 6,3 milyar dolar olan şirketin 3,3 milyar dolarlık kısmının proje finansmanı kredisi şeklinde, kalan kısmının ise öz kaynaklarla karşılandığını belirtti.

Projede kredi miktarı, süresi ve kaynakları bakımından ilklere imza attıkları finansman paketinin, bugüne kadar kendilerine birçok ödül kazandırdığını bildiren İlter, şunları kaydetti:

"International Finance Awards kapsamında layık görüldüğümüz bu ödül ise proje finansmanımızı 5 yıl boyunca sözleşme kurallarına uygun, etkili ve başarılı yürütmemiz nedeniyle verildi. Gerek inşaat aşamasında yarattığı istihdam hacmiyle gerekse çok kaynaklı ve en iyi yönetilen proje finansmanıyla hayata geçen, Türkiye ve Azerbaycan’a prestij ve değer katan rafinerimiz artık ürettiği katma değerli ürünlerle de ekonomiye fayda sağlayacak."

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle, Türkiye'nin senelik yaklaşık 38 milyon ton petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, dizel, jet yakıtı ve nafta gibi stratejik ürünlerin ithalatını azaltarak cari açığın yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar düşürülmesine katkı sağlayacak.

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