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Starbucks'la 7,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı

- İsviçreli gıda devi, Starbucks'ın paketli ürünlerinin satış, dağıtım ve pazarlama haklarını aldı

Starbucks'la 7,1 milyar dolarlık anlaşma yaptı
NEW YORK (AA) - İsviçreli gıda devi Nestle, ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks'la 7,15 milyar değerinde anlaşma yaptığını duyurdu.
Her iki şirketten yapılan açıklamada, Nestle'nin, Starbucks markalı kahve ve çay gibi paketli ürünlerin dünya genelinde satış, dağıtım ve pazarlama hakları için şirkete 7,15 milyar dolar ödeme yapacağı belirtildi.
Starbucks'ın paketli ürünlerinin geçen sene 2 milyar dolar satış getirdiğinin kaydedildiği açıklamada, anlaşma kapsamında Starbucks'ın 500 çalışanının Nestle'ye katılacağı bilgisine yer verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Mark Schneider, anlaşmanın Nestle'nin en büyük büyüme kategorisi olan kahve alanı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Starbucks'ın Başkanı ve CEO'su Kevin Johnson ise anlaşma sayesinde Starbucks ürünlerinin dünya genelinde milyonlarca eve ulaşacağının altını çizdi.
Uzmanlar, anlaşma sayesinde Nestle'nin ABD kahve piyasasında payını artırmaya çalıştığını belirtti.
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