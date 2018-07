"Start up ekosisteminde artık yapmalıyız, etmeliyiz devri geçti" - TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Ultav: - "Start up ekosisteminde artık yapmalıyız, etmeliyiz devri geçti. 'Kaç tane start up'a, ne kadar hızlı yatırım yaptın, destek oldun?' devri başladı. Ekosistemin tüm kesimlerinde ve doğru teknoloji platformları üzerinde başarılı örneklerin sayısını artıracak, start up yatırımlarını artıracağız" - "TTGV olarak 500 öğretmen, 5 bin öğrenciye "Yarını İnşa Et" yazılım ve donanım kitleri ile birlikte eğitimler verdik. Bu sayede girişimcilerimizin, 'Akıllı Dünya'nın talep ettiği algoritmaları yaratanların arasına katılmalarını istiyoruz"

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:12