“Start-up Yatırımcılığı“ semineri yapıldı

Borsa İstanbul Özel Pazar'dan Mert Süzgen ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy'un açılış konuşmalarıyla başlayan seminerde, melek yatırımcılık ve bireysel katılım sistemi, start-up yatırımları ve Türkiye'de risk sermayesi yatırımcılığı konularında sunumlar gerçekleştirildi.



10 Nisan'da yapılacak DEİK Türkiye-Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı'nın final etkinliği olan Invest Up ve Startup Expo'ya girişimcilerin başvuruları devam ederken, iş konseyi üyeleri, start-up'lara yatırım konusunda verimli bir toplantı gerçekleştirmiş oldu.