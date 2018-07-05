StartersHubXO 2018 Programı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub, StartersHubXO hızlandırma programına kabul edilen girişimleri tanıttı.

StartersHub, StartersHubXO hızlandırma programına kabul edilen girişimler program ortaklarının katılımıyla tanıttı.

Bu yıl BSH Ev Aletleri, Unilever ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile gerçekleştirilen StartersHubXO programı, “Bağlantılı Yaşam ve Akıllı Evler”, “Yaşam Bilimleri” ve “Seyahat ve Havacılık Hizmetleri” alanlarına odaklanıyor.

İlk aşamada 20 bin dolar ön sermaye, mentorluk, network ve program ortaklarıyla birlikte proje geliştirme imkanları sunan StartersHubXO 2018, 6 ay sonunda programı başarıyla tamamlayan girişimlere 250 bin dolara varan yatırım imkanı sağlıyor.

Programın tanıtım toplantısında konuşan StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, bugün StartersHubXO Programı’nın ikincisini lanse ettiklerini belirterek, 2015 yılında MV Holding ve Gedik Yatırım ortaklığıyla 8,5 milyon dolar sermayeyle kurulan StartersHub’ın geçen süreçte 31’i Türkiye’den olmak üzere 51 teknoloji şirketine yatırım yaptıklarını kaydetti.





- “Start-upların bizim gibi güçlü kasları olan şirketin kanatları altında uçabilmesini sağlamak"





BSH Türkiye Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Başkanı Norbert Klein ise BSH’nin dünyanın en büyük beyaz eşya şirketlerinden biri olduğunu ifade ederek, değişen tüketici beklentilerine uygun şekilde ürünler ürettiklerini kaydetti. Klein, dijitalleşmenin müşteriler için de çok önemli olduğunu aktararak, şunları dile getirdi:

“Bununla ilgili ekosistem kurgusu oluşturmak, tüketicilerimizin beklentilerini tatmin etmek bizim için çok önemli. Çok daha üst seviyelerde ürün üretmeyi önemsiyoruz. Ekosistemlerin en önemli parçasını start-uplar olarak görüyoruz. Biz dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olarak çok başarılıyız ama bu tür ekosistem iş birliğinin daha hızlı hareket etmemizi sağlayacağını düşünüyoruz. O sebeple buradayız. Start-uplarla beraber farklı iş modelleri kurmak istiyoruz. Daha yaratıcı iş modellerine doğru tüketiciyi yönlendirmek istiyoruz. Bunun karşılığında da start-upların bizim gibi güçlü kasları olan beyaz eşya üreticisinin kanatları altında uçabilmesini sağlamak.”





- “Türkiye olarak biz dışarıdaki olgunluğa ulaşmış durumdayız”





THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut da THY’nin son 20 yıldır hızla büyüyen ve bu büyüme esnasında da Türkiye’nin bayrağını bütün dünyaya taşıyan bir şirket olduğunu vurgulayarak, bu büyüme esnasında dünyadaki değişimleri de içselleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Artık dijital dönüşümün dünyanın en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Yakut, “Kendi içimizde dijital inovasyon ekibi kurduk. Global bir şirket olduğumuz için yurt dışından başladık. THY, Türkiye içinde de start-upları desteklemesi gerektiğinin farkındaydı. Şunu farkettik ki Türkiye olarak biz dışarıdaki olgunluğa ulaşmış durumdayız.” dedi.





- “Farklı modeller geliştirmek bizim için kritik”





Unilever Türkiye Ev ve Kişisel Bakım Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Uçar ise Unilever olarak hızlı tüketim endüstrisi içerisinde bulunduklarını belirterek, 100’den fazla ülkede 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Uçar, sürdürülebilir bir iş modelini devam ettirmek için çağın gerekliliklerine öncü olmaları gerektiğini anlatarak, farklı modeller geliştirmelerinin kendileri için kritik olduğunu dile getirdi. Uçar, daha önce tamamen içeriden sürdürdükleri inovasyon ve yenilik yapısını değişen çağ ile beraber ekosisteme dönüştürüp, fikirlerden dışarıdan da beslendikleri bir yapı içerisine girdiklerini aktardı.



