Startuplar Yaklaşım Belgesi görüşe açıldı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji sektöründe yeni nesil girişimler (startup) ile daha etkin iş birliği sağlanması amacıyla önerilecek uygulama, düzenleme ve desteklerin belirlenmesine yönelik görüş alınması için "Startuplar Yaklaşım Belgesi"ni yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde görüşe açılan belgede, dünyada ve Türkiye'de giderek hız kazanan yeni nesil girişimlerin enerji sektöründe katma değer üretme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Startuplar Yaklaşım Belgesi 8 Temmuz'a kadar sektör görüşüne açık tutulacak ve 8 Ağustos'ta gelen görüşlerin özeti yayımlanacak.

Ayrıca eylül ayında konuya ilişkin bir çalıştay düzenlenecek ve ekimde karar belgesi yayımlanacak.